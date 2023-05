L’Equipe: Al Khelaifi interessato alla Sampdoria

La difficile situazione societaria della Sampdoria desta incertezza sul futuro del club blucerchiato. La retrocessione in Serie B e l’apparente assenza di investitori interessati, gettano nel panico i tifosi. L’Equipe lancia un’indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavola: Al Khelaifi, potente proprietario del PSG, starebbe sondando il terreno per entrare nella società ligure. La Qatar Sport Investment starebbe portando avanti un progetto di crescita e sviluppo in diversi Paesi. All’origine di questa trattativa ci sarebbe l’amicizia tra Al Khelaifi e Andrea Radrizzani, presidente del Leeds che avrebbe proposto l’opportunità di un investimento nella Sampdoria. Uno dei manager della QSI ha confermato che Radrizzani sarebbe interessato a rilevare il club con l’aiuto del fondo di Al Khelaifi.

Foto: Twitter PSG