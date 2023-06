Lepore: “Arrivati in B con un cuore immenso. Il lavoro paga sempre. Anche i più giovani straordinari”

Protagonista delle finali playoff di Serie C con tre gol gol in due partite, Franco Lepore del Lecco ha parlato così ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria sul Foggia che vale la Serie B: “Il lavoro paga sempre. Durante la settimana, tutto l’anno non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre lavorato benissimo, anche i più giovani, ragazzi straordinari. Anche nei momenti di difficoltà siamo rimasti compatti, arrivando qui, con un cuore immenso. Dopo il 2-1 avevo qualche problema ma sono voluto rimanere in campo, ci tenevo troppo”.

Foto: Instagram Lecco