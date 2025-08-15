Leoni ufficiale al Liverpool: una trattativa nata a sorpresa il 5 agosto

15/08/2025 | 18:45:03

Giovanni Leoni è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool. Il club inglese ha annunciato l’acquisto del classe 2006 attraverso una nota presente sul proprio sito: “Il Liverpool FC ha completato l’ingaggio del difensore Giovanni Leoni dal Parma, in attesa del nulla osta internazionale e dell’ottenimento del permesso di lavoro. Il diciottenne si unisce ai campioni della Premier League dopo aver superato le visite mediche e aver firmato oggi un contratto a lungo termine presso l’AXA Training Centre. Leoni è stato protagonista di un periodo di grande crescita nella massima serie italiana durante la sua unica stagione al Parma nel 2024-25, collezionando 17 presenze e segnando un gol”. La prima chiamata è dello scorso 5 agosto da parte di Gianluigi Longari, quando ancora nessuno aveva accostato il profilo del classe 2006 ai Reds.

Foto: X Liverpool