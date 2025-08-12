Leoni-Liverpool: prima chiamata il 5 agosto. Ora si può fare sul serio

12/08/2025 | 17:48:32

Giovanni Leoni e il Liverpool: la prima chiamata è dello 5 agosto da parte di Gianluigi Longari, mai fino a quel momento il difensore centrale classe 2006 era stato accostato ai Reds. Adesso è un passaparola perché si può fare sul serio, perché i contatti si stanno intensificando e perché le italiane – per vari motivi – non si avvicinano ai 40 milioni chiesti dal Parma. Avrebbe potuto farlo il Milan, ma ha deciso di andare su un profilo meno costoso come De Winter. Potrebbe farlo l’Inter, ma oggi è impegnata solo sulla vicenda Lookman. E quando scende in campo il Liverpool, la situazione va come minimo monitorata, nel senso che può diventare sempre più seria…

Foto: sito Parma