Leoni: “Essere in Nazionale è un’emozione indescrivibile, è un orgoglio far parte di questo gruppo”

03/09/2025 | 09:40:02

Nell’estate del 2006, Giovanni Leoni non era ancora nato. L’Italia dell’allora centrocampista Gattuso diventava campione del mondo, e una nazione intera si stringeva attorno all’indimenticabile nazionale guidata da Marcello Lippi. A distanza di ben diciannove anni, Leoni è ora alla sua prima convocazione in nazionale. Il forte difensore, passato in questa finestra di mercato dal Parma al Liverpool, si è così espresso in una lunga intervista rilasciata a Vivo Azzurro Tv: “Essere qui è un’emozione indescrivibile – è un orgoglio far parte di questo gruppo e allenarmi con campioni di questo livello. Durante l’estate avevo sentito il Ct, ci eravamo scambiati qualche parola, ma non mi aspettavo davvero la convocazione”. Su Gattuso: “Mi fa molto piacere sentire queste parole da parte del mister, che ha avuto una carriera importantissima. Adesso sta a me ripagarlo, dimostrando in campo quello che so fare e aiutando la squadra”. Su Bonucci: ” Mi ha dato qualche consiglio prezioso, mi sono sempre piaciute la sua leadership e la capacità di giocare la palla con sicurezza”.

foto sito vivo azzurro tv