Leonardo: “Trattativa ben avviata per la cessione di Neymar”

Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Neymar. Per l’attaccante brasiliano, che non sarà convocato per la sfida al Nimes perché non ancora rientrato in piena condizione dopo un infortunio, una trattativa in uscita esiste ed è anche in fase avanzata. Alla finestra, non è un mistero, ci sono Barcellona e Real Madrid. Queste le dichiarazioni dell’ex dirigente del Milan: “Le negoziazioni per la vendita di Neymar vanno avanti e sono più avanzate di prima. Ne stiamo parlando. Le trattative proseguono, ma questo non vuol dire che ci sia un accordo“.

Foto: Fanatik