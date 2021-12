Leonardo replica ad Ibra: “E’ fastidioso. Il silenzio è la risposta migliore”

Leonardo, ds del PSG, ha replicato alle affermazioni di Ibrahimovic del suo nuovo libro, infatti l’attaccante svedese ha scritto di essersi proposto come nuovo dirigente del club parigino, proprio per sostituire l’ex allenatore dell’Inter. Ecco la risposta di Leonardo: “Dico che è fastidioso, ma questo non cambia nulla. Ho 52 anni, posso leggere e capire le intenzioni di Zlatan. Lo conosco bene e non sono il tipo che va dalla stampa a rispondergli. Non voglio rispondergli. Si è proposto come direttore sportivo del PSG? Il silenzio è la risposta migliore”. Foto: sito ufficiale PSG