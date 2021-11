Leonardo: “Pochettino non ci ha chiesto di voler andare via. Con Zidane zero contatti”

Leonardo, attraverso l’agenzia AFP, ha smentito le voci che vedrebbero un Pochettino scontento: “Non vogliamo che se ne vada. Non ha mai chiesto di andarsene e nessun club ci ha contattato per lui. Abbiamo molto rispetto per Zinedine Zidane, per ciò che ha fatto da giocatore e da allenatore, ma posso dirvi molto chiaramente che non c’è nessun contatto e che non c’è stato nessun incontro con lui”.

FOTO: Sito PSG