Leonardo: “Neymar? Ha commesso errori. La situazione era più complicata del solito”

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, torna a parlare della vicenda Neymar, protagonista di un’estate piuttosto movimentata. Queste le sue dichiarazioni a RMC Sport: “Neymar? Non si può dare una deadline se il mercato è aperto, se le diverse parti in causa stanno trattando e se hanno degli interessi. Se un club vuole comprare, un giocatore vuole partire e uno voglia vendere o meno, il mercato è aperto. Non si può dire: ‘Non se ne parla’. Non esiste, penso che questo sia stato chiaro per tutti. Dall’esterno, abbiamo sentito di tanto in tanto un diverso punto di vista, ma all’interno ne abbiamo sempre discusso in modo chiaro. Tutti conoscevano la situazione, è stato persino comunicato. Ora non voglio tornare su tutta la vicenda. Neymar ha commesso errori, sì. La situazione era più complicata del normale perché è un giocatore molto importante” ha concluso Leonardo.

Foto: Twitter ufficiale Psg