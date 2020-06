Leonardo: “Icardi buona operazione per il Psg. In giro non ci sono molti attaccanti così”

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, è intervenuto ai microfoni del Journal du Dimanche soffermandosi sull’operazione Mauro Icardi: “Abbiamo preso Icardi perché dovevamo esercitare l’opzione prima della fine di maggio, alla fine del suo prestito gratuito, pianificata in un normale quadro economico. Poteva non essere il momento giusto, ma è stata una buona operazione perché Mauro è un grande centravanti di 27 anni. In giro non ce ne sono molti attaccanti così”.

Foto: Twitter ufficiale Psg