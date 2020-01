Leonardo: “Cavani ci ha chiesto la cessione, ma l’offerta dell’Atletico Madrid non è congrua al suo valore”

Al PSG continua a tenere banco la vicenda legata al caso Cavani. L’attaccante, in scadenza con i francesi a giugno, potrebbe lasciare il club anticipatamente. Il direttore sportivo, Leonardo, dopo la vittoria in Coupe de France contro il Lorent, ha dichiarato: “Ci ha chiesto di essere ceduto. Abbiamo sempre detto le stesse cose su Cavani. Abbiamo sperato rimanesse, ma ora ci ha chiesto di partire. Stiamo studiando la situazione. Abbiamo avuto un’offerta dall’Atlético Madrid, ma non è congrua al valore del giocatore“.