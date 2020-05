L’entourage di Arthur conferma: “Vuole restare al Barça, non ha motivo di trasferirsi in Italia”

Arthur Melo non ha intenzione di lasciare il Barcellona: dopo le parole della madre del centrocampista brasiliano (leggi qui), oggi è arrivata l’ennesima conferma da parte di un membro dell’entourage del giocatore: “Vuole restare al 100% al Barcellona, non ha alcuna intenzione di cambiare. Non c’è nulla, non ha alcun motivo di trasferirsi in Italia”, le dichiarazioni riportate da ESPN Deportes. Parole che spengono l’accostamento delle scorse settimane di Arthur alla Juve, con quest’ultima che – come vi abbiamo ampiamente raccontato – vede in Jorginho la priorità per il centrocampo.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona