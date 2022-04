Lentini: “Per il Milan qualche passaggio a vuoto inaspettato. Ma è un campionato anomalo, tutti hanno perso colpi”

L’ex calciatore del Milan Giovanni Lentini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’attuale momento della formazione rossonera: “Ha avuto dei passaggi a vuoto in casa che non mi sarei aspettato. Però è un campionato anomalo nel quale tutti hanno perso colpi. D’ora in poi vince chi sbaglia meno”.

Lentini parla anche della partita di questo pomeriggio fra Napoli e Fiorentina: “Se riesci a far girare rapido il pallone ed eviti la pressione avversaria, ecco che trovi più soluzioni verticali per servire gli attaccanti. Il Napoli è una delle squadre che meglio riesce in questo, al di là del sistema di gioco che usa e anche dagli uomini che schiera. Contro una Fiorentina che aggredirà alto e farà densità in mezzo, ecco che la chiave di soluzione potrebbe essere proprio lì in mezzo. Anche perché nel centrocampo di oggi ci sono tiratori scelti come Fabian Ruiz e Zielinski che hanno realizzato rispettivamente 6 e 5 reti, dimostrando di saper risolvere anche in prima persona le cose”.

Foto: Twitter Milan