“Combattivo e perseverante, proprio come dimostrava sul campo, Jimmy Cabot non ha mai mollato nel tentativo di riprendersi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro subita nell’ottobre 2022. Con il cuore pesante (e ormai tinteggiato di sangue e oro), il giocatore è costretto a dire addio alla carriera a soli 30 anni. Riconoscendo la sua determinazione e il suo esempio, il club gli offrirà l’opportunità di calcare un’ultima volta il campo di Bollaert-Delelis. Jimmy Cabot darà così il calcio d’inizio simbolico della partita di Coppa di Francia contro il Paris Saint-Germain, in programma questa domenica (ore 21:00)”.