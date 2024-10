Lens, il difensore Kevin Danso tornerà ad allenarsi. Il comunicato

Dopo attente analisi ed esami strumentali condotti da medici di fama internazionale, Kevin Danso potrà tornare ad allenarsi in gruppo col Lens. Il difensore, che a fine mercato non ha superato le visite mediche con la Roma per il riscontro da parte dell’equipe medica di alcuni problemi cardiaci, dovrà adesso giocarsi il posto da titolare con Abdukodir Khusanov. Il difensore classe 2004 ha preso le redini della retroguardia francese, e per l’austriaco, che ora dovrà sicuramente ritrovare la forma fisica, la titolarità non sarà per niente scontata.

Il comunicato del Lens: “Dopo una serie di esami approfonditi con esperti medici di fama mondiale, le potenziali incertezze sono state completamente risolte. Kevin Danso è pronto per il ritorno alle competizioni. Il rock artesiano, che ha mantenuto gli allenamenti quotidiani, tornerà molto presto sui campi della Ligue 1 McDonald’s. »

Foto: Instagram Danso