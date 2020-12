Lennon: “Sono grato per il sostegno della società, questo è un periodo complicato”

Neil Lennon, tecnico del Celtic, prossimo avversario del Milan in Europa League, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Avrei compreso l’esonero dopo la partita di domenica, nel profondo del mio cuore non lo avrei sopportato. Ma il Celtic non è una società che licenzia gli allenatori solo per il gusto di farlo. Questo è un periodo complicato, non siamo mai stati soli perché la società è sempre stata vicino a noi. Tifosi? Siamo arrabbiati e feriti. Capisco la frustrazione dei tifosi per gli ultimi risultati, ma sicuramente non ha alcuno scopo. L’unico obiettivo è quello di ottenere successi per il club, ma dobbiamo restare uniti.”

Foto: twitter uff Celtic