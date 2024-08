Lenglet, vicino il rinnovo con il Barça per favorire la cessione all’Atletico Madrid

Secondo Mundo Deportivo, dopo lunghe trattative Lenglet potrebbe esser vicino a firmare un prolungamento di contratto con il Barcellona. L’operazione non ha però come obiettivo quello della permanenza del difensore francese, tutt’altro. Il rinnovo, infatti, è funzionale a spalmare il pesante ingaggio del giocatore su più anni, così da favorire la cessione all’Atletico Madrid senza iscrivere a bilancio una minusvalenza. Dopo l’operazione, quindi, per il classe ’95 si apriranno le porte del club di Simeone.

Foto: Barcellona X