Lenglet, il Barcellona vuole lasciarlo all’Aston Villa

Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Stefano Pioli. E aveva pensato a un profilo esperto e di valore come quello di Clement Lenglet per rattoppare una difesa che ha perso i pezzi fino a questo momento a causa dei numerosi infortuni. Come raccolto dalla redazione di Sportitalia, però, il Barcellona, che ha girato il francese in prestito all’Aston Villa, vorrebbe lasciarlo in Inghilterra. Il difensore ha giocato solamente le ultime due partite in Premier League ma potrebbe trovare spazio con maggiore continuità nella seconda parte di stagione.

Foto: Instagram Lenglet