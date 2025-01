Lenglet: “All’Atletico sto trovando continuità. Futuro? Sceglierò l’opzione migliore”

Clément Lenglet, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato a Marca sul futuro. Il giocatore, in prestito dal Barcellona, dopo anni difficili in blaugrana, con i colchoneros sta trovando la giusta continuità.

Così ha parlato del futuro: “Al momento non so nulla, sono in una fase in cui voglio competere, fare bene e poi scegliere l’opzione migliore per me. Perché sono venuto all’Atletico? Per i valori, parlo molto con Griezmann e sapevo che l’Atletico aveva valori molto forti in cui mi riconosco. Ho pensato che le cose si sarebbero adattate bene alla mia personalità”.

Foto: twitter Atletico