L’Empoli vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Eliminata la Fiorentina ai calci di rigore. Sfiderà Juve o Cagliari

L’Empoli vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Battuta la Fiorentina al Franchi. Dopo il 2-2 dei 90 minuti, i rigori sorridono a D’Aversa e ai suoi ragazzi. Per i viola fatale un errore di Kean che ha calciato il rigore in curva. Partita che si gioca a 72 ore dalla grande paura, vissuta proprio al Franchi, per il malore di Edoardo Bove.

Al 4′, alla prima azione Empoli in vantaggio con Ekong che trafigge Terracciano. Pessima gestione del pallone da parte di Martinez Quarta che aspetta troppo e perde una palla sanguinosa. Ne approfitta Ekong che davanti a Terracciano non sbaglia. La Fiorentina reagisce, e al 16′ colpisce la traversa con Kean. Percussione di Dodo che si fa tutto il campo da destra a sinistra e poi crossa col mancino. Kean a colpo sicuro colpisce la traversa di testa.

Al 37′, ancona una chance per i viola con Sottil. Tiro-cross di Dodo che Seghetti smanaccia in tuffo. Sul tap-in arriva che Sottil che è murato dalla difesa empolese. Secondo tentativo del numero 7 e stesso esito. Il primo tempo si chiude con l’Empoli avanti 1-0.

Nella ripresa, la Fiorentina reagisce al vantaggio ospite. Al 59ì pareggio viola con Moise Kean. L’attaccante azzurro ribadisce in rete dopo una respinta di Seghetti su tiro di Sottil. La Fiorentina pareggia meritatamente la partita. 1-1 al Franchi. Viola che la ribaltano in un amen. Al 70′ Sottil segna il sorpasso viola. Sottil converge e calcia a giro sul secondo palo. Sulla traiettoria c’è deviazione involontaria di Gosens, ma il goal dovrebbe essere assegnato al numero 7 viola.

Ma l’Empoli non demorde e a sorpresa, nel finale, trova il 2-2. E’ Esposito a trovare il 2-2 al 75′ per gli ospiti. Nel finale, clamoroso salvataggio sulla linea per Seghetti ad evitare il 3-2 della Fiorentina. Il risultato non cambia e si va ai calci di rigore.

Gudmunson segna per la Fiorentina, Colombo risponde per l’Empoli. Per la viola non sbaglia Kouame. Sbaglia invece Ekong per l’Empoli, autore del vantaggio degli ospiti. Sbaglia anche Ranieri per i viola, para Seghetti. Pareggia Henderson per gli ospiti, con Terracciano che sfiora. Per la Fiorentina va Kean che spara in curva. Non sbaglia Marianucci per l’Empoli che quindi va in vantaggio. Cataldi tiene in vita la Fiorentina. Esposito non sbaglia per l’Empoli e quindi Fiorentina eliminata. Toscani che sfideranno ai quarti la vincente di Juventus-Cagliari.

Foto: Instagram Esposito