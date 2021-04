Migliora la situazione positivi in casa Empoli. Dionisi: “Finalmente torniamo a parlare di partite”

Dopo che in mattinata è arrivato l’annuncio della negativizzazione di quattro calciatori, l’Empoli comincia a vedere la fine dell’incubo Covid, dopo il cluster degli ultimi periodi in casa toscana. Lo stesso tecnico, Dionisi ha infatti così aperto la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Reggiana: “Finalmente iniziamo a parlare di partite giocate, ci siamo preparati non in maniera ottimale fino a qualche giorno fa ma da un paio di giorni abbiamo avuto la possibilità di allenarci collettivamente in vista della Reggiana. Questa situazione ci ha compattato ancora di più, ma le parole devono lasciare spazio ai fatti, unica cosa che ci permettere di avere continuità di risultati: il Covid-19 ha colpito tante squadre, ne sono uscite tutte non vedo perché non se ne debba uscire noi”.

Foto: sito Empoli