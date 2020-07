L’Empoli festeggia lo scudetto della Juve ed elogia Sarri: “Complimenti mister”

Dopo lo scudetto della Juventus di ieri sera, sono tanti i club italiani e non ad essersi congratulati con i bianconeri per il nono tricolore consecutivo. Tra queste squadre c’è anche l’Empoli che a distanza elogia Maurizio Sarri, ex tecnico azzurro che ha conquistato la A con i toscani. Questo il messaggio del club rilasciato via social: “Insieme abbiamo conquistato la Serie A, oggi festeggi il tricolore; il primo allenatore che dopo aver guidato l’Empoli conquista lo Scudetto. Complimenti mister”.

Insieme abbiamo conquistato la Serie A, oggi festeggi il tricolore; il primo allenatore che dopo aver guidato l'Empoli conquista lo Scudetto. Complimenti mister 👏💪🏆🇮🇹 pic.twitter.com/qtrHlET9G6 — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) July 27, 2020

Foto: profilo twitter Juve