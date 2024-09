L’Empoli ferma anche la Juve. Finisce 0-0 al Castellani, nel finale Gatti salva su Gyasi

Finisce 0-0 al Castellani la gara tra Empoli e Juventus. Dopo aver battuto la Roma, i toscani frenano anche la Juventus. Juve ancora senza subire gol ma al secondo 0-0 di fila.

Nel primo tempo poche occasioni da gol. Ci prova l’Empoli con tiri da fuori con Colombo e Grassi ma lontani dalla porta. La Juve ci prova con Vlahovic ma la grande chance arriva da calcio piazzato, con Koopmeiners che pesca Gatti, vola il portiere Vasquez. Nella ripresa, parte meglio la Juventus, azione di Yildiz, palla in mezzo, Koopmeiners di tacco devia in porta, salva ancora Vasquez.

Ma la grande chance arriva a Vlahovic al 57′. Grande apertura di Nico Gonzalez in profondità, Vlahovic si invola verso la porta toscana ma salva ancora Vasquez in uscita.

Motta ne cambia 4 a 20 minuti dalla fine, con Fagioli, Thuram, Mbangula e Weah in campo. La Juve ci prova ancora ma al 75′ la grande chance ce l’ha anche l’Empoli, con Grassi che si presenta davanti a Perin ma calcia centrale e il portiere se la cava.

Nel finale, ci prova Koopmeiners da fuori per i bianconeri, ma i tiri sono imprecisi. Ma la Juve si spegne lì. E’ l’Empoli ad avere due chance alla fine. prima con Maleh che da fuori sfiora il palo, ma poi al 95′ è clamorosa la chance capitata a Gyasi, in contropiede, salva Gatti in scivolata. Finisce 0-0 al Castellani, la Juve ottiene il secondo 0-0 di fila, ancora senza subire gol. L’Empoli sale a 6 punti, an cora imbattuto in queste prime 4 gare.

