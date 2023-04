L’Empoli fa la partita, ma è la Cremonese a sbloccarla dopo 4′: 1-0 all’intervallo. A segno Dessers

Si chiude con la Cremonese in vantaggio per 1-0 sull’Empoli la prima frazione di gioco allo Zini. I grigiorossi ci mettono appena 4′ a sbloccare la gara: lancio di Sernicola, che pesca Dessers alle spalle di de Winter, un po’ distratto. L’attaccante controlla con il petto e batte senza troppi problemi Perisan. Dopo il gol subito, l’Empoli cresce e cerca di prendere in mano la gara. Ma la retroguardia di Ballardini è attenta, riuscendo a portare il vantaggio fino all’intervallo.

Foto: Instagram Cremonese