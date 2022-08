L’emozione di Eriksen: “Speciale esordire a Old Trafford”

Dopo l’esordio in amichevole sul prato di Old Trafford con la maglia del Manchester United, Christian Eriksen ha raccontato le sue emozioni: “È stato speciale esordire a Old Trafford, uno stadio che mi è sempre piaciuto ma ovviamente giocarci con la maglia dello United è una sensazione diversa a cui devo abituarmi. Mi sento bene, il gruppo si è preso cura di me, non mi sono allenato tantissimo con la squadra perchè loro sono stati in tour e io ho giocato davvero poco senza molti minuti sulle gambe. Ma mi sento bene, fresco, la squadra sta bene e ci sono belle sensazioni nello spogliatoio”.

Foto: Eriksen instagram