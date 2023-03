L’emozione di Barrenechea: “E’ un giorno che ricorderò per tutta la vita. Non me l’aspettavo”

Esordio in Serie A ieri sera per il centrocampista Enzo Barrenechea, schierato a sorpresa da Allegri titolare nel derby della Mole.

Il giocatore ha così parlato ai microfoni di Juventus TV: “È un giorno che mi ricorderò per tutta la vita perché è il mio debutto in Serie A, è quello che avevo sempre sognato. Avevo già esordito in Champions, ma farlo anche in Serie A e soprattutto da titolare, è molto bello. È un derby, tutti sanno cosa significa in questa città e come viene vissuto. Non l’ho potuto giocare con la Primavera e farlo in Prima Squadra è stato molto bello”.

La titolarità: “La verità è che non me l’aspettavo. Grazie al mister e allo staff per la fiducia. È stato un momento molto bello che ho cercato di sfruttare al massimo restando concentrato. Sono contento per la vittoria”.

I consigli dei compagni: “Mi hanno detto di restare tranquillo, di giocare come in Next Gen. All’inizio ero un po’ nervoso ma nel corso della partita mi sono tranquillizzato”.

Foto: twitter Juventus