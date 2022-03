Lemina: “Pjanic il compagno più forte, in allenamento non riuscivo a rubargli il pallone”

Intervistato da L’Equipe, l’ex centrocampista della Juventus Mario Lemina, attualmente in forza al Nizza, ha risposto alla domanda sul compagno di squadra tecnicamente più dotato avuto in carriera: “Con la palla fra i piedi Miralem Pjanic, quando è al top è incredibile. In un paio d’anni di allenamenti gli ho recuperato il pallone una sola volta, non mi dava mai il tempo di arrivare su di lui che aveva già lanciato la palla”.

Lemina prosegue: “Quando lasciai la Juventus e arrivai al Southampton, sentii di aver raggiunto un nuovo livello. Arrivai con uno status più alto, mi sentivo importante“.

Foto: Twitter personale Lemina