Lemar torna a giocare dopo quasi un anno: “E’ stato durissimo, mi è mancato il campo. Ora voglio ritrovare il ritmo partita”

Thomas Lemar, calciatore dell’Atletico Madrid, si è lasciato alle spalle il brutto infortunio al tendine d’Achille rotto il 16 settembre scorso. Uno stop forzato e un tempo insostenibile lontano dal rettangolo verde di gioco che il classe ’95 ha voluto raccontare.

Queste le sue parole: “La verità è che è stato tutto molto difficile, ma grazie a Dio ho avuto persone che mi hanno aiutato molto e la verità è che ho avuto un periodo difficile, ma mi hanno aiutato molto a divertirmi. Grazie al club, ai tifosi, a Óscar Pitillas, a Jesús, che mi hanno aiutato molto…Senza di loro sarebbe stato più difficile. Mi mancava la possibilità di giocare con l’Atlético, di prendere ritmo ed è quello che ho cercato di fare, che sta andando bene poco a poco. Ho notato che mi manca il ritmo, spero di trovarlo in fretta. Il gruppo sta lavorando bene, come sempre, abbiamo uno staff tecnico esigente, lavoriamo molto bene affinché tutto vada bene nella stagione. Penso che faremo qualcosa di buono in questa stagione, ci proveremo. Spero che quest’anno vada bene grazie al buon gruppo che abbiamo”.

Foto: twitter Atletico