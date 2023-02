L’Elche batte il Villarreal. La Cremonese è l’unica squadra senza vittorie nei top 5 campionati europei

L‘Elche, con la vittoria contro il Villarreal, ha conquistato la prima vittoria in campionato. Gli spagnoli fino ad oggi si contendevano un record negativo con la Cremonese, a non aver ancora vinto in campionato in stagione. Ora i lombardi sonon gli unici ad avere questo record poco invidiabile dopo la sconfitta di oggi contro il Lecce. La squadra di Davide Ballardini resta così l’unica squadra nei top cinque campionati europei a non aver ancora vinto una partita in campionato.

Foto: logo Elche