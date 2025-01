Lekovic al Monza: confermate le indiscrezioni dalla Serbia del pomeriggio

Il Monza è pronto a regalare un nuovo rinforzo per la difesa a Salvatore Bocchetti. Si tratta di Stefan Lekovic, difensore classe 2004 della Stella Rossa. Confermate, dunque, le indiscrezioni della Serbia di questo pomeriggio (ore 14.15). Operazione in prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo) a 2,5 milioni di euro. L’opzione legata all’obbligo di riscatto è legata al numero di partite in cui il difensore partirà dal primo minuto.

#SerbskaPiłka

21 letni stoper Stefan Leković może odejść z Crvenej zvezdy do Monzy na półroczne wypożyczenie z opcją wykupu za 2,5 mln euro. Wykup ma zależeć od tego w ilu meczach Leković zagra minimum 45 minut. Musiałby wystąpić tak w 8 meczach i wtedy zostałby wykupiony. pic.twitter.com/K2QwyI4gg6 — Przemek Siemieniako 🇵🇱🤝🇷🇸 (@PrzemekSiemanko) January 15, 2025

Foto: Instagram Lekovic