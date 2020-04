Leiva operato al ginocchio: “Ho sfruttato questo stop per riparare qualcosa”

View this post on Instagram

Na vida nós temos sempre que pensar em avançar mas as vezes uma parada estratégica te ajuda a refletir ou colocar as coisas em ordem para depois repartir. Tive esse momento de parada para reparar algo que não estava mais me ajudando. Agora começo a segunda fase que é dar condição para o corpo poder repartir com força máximo. A paz de espírito vai ajudar que o corpo responda da melhor maneira no processo de reabilitação. Daqui a pouco já estou de volta. Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Lucas Leiva. Nella vita dobbiamo sempre pensare a andare avanti, ma a volte una fermata strategica ti aiuta a riflettere e mettere le cose aposto. Ho avuto questo momento di fermata per riparare qualcosa che non mi aiutava piu'. Ora inizio la seconda fase che consiste nel dare la condizione corporea per tornare con la massima forza. La pace mentale aiuterà il corpo a reagire meglio nel processo di riabilitazione. Torno tra un po'. Grazie mille per i messaggi di supporto. Lucas Leiva.