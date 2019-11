Leiva: “Juve, voglio la Supercoppa. Europa League? Falso dire che…”

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento dei biancocelesti: “La Champions è il nostro obiettivo ma nonostante il terzo posto attuale, siamo solo all’inizio”. Poi sulla possibile eliminazione dall’Europa League che potrebbe essere un vantaggio ha dichiarato: “Non sono d’accordo, tenevamo molto alla Coppa e lo abbiamo dimostrato. Abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori”.

Chiosa finale sulla Supercoppa in programma a dicembre, contro la Juventus: “Sarebbe fantastico vincerla, ci proveremo. Per me sarebbe il terzo trofeo in poco più di due anni”.

Foto: Lazio sito ufficiale