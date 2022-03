Leiva: “Dopo sei mesi le giocate vengono in automatico. Europa? Niente è impossibile”

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, è intervenuto così ai microfoni di Dazn nel post Cagliari: “Cento vittorie con la maglia della Lazio è un record importante. Vittoria meritata questa sera, nelle ultime partite erano arrivate le prestazioni ma non i risultati. Dopo sei mesi le giocate vengono in automatico: questo palleggio, i movimenti, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto. Dopo quattro anni giocando a tre e in un modo diverso, arriva mister Sarri con un’altra proposta, ma la squadra è stata disponibile. Europa? Nel calcio niente è impossibile”.

FOTO: Twitter Lazio