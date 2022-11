L’Eintracht si tira fuori dalla corsa per Gosens. Il ds Krosche: “Operazione infattibile per noi”

Tanti estimatori in Germani per Robin Gosens. Nell’ultima finestra di mercato si era parlato di un interessamento da parte del Bayer Leverkusen, ma le fonti tedesche parlano di un interessamento anche di Borussia M’Gladbach e Eintracht Francoforte. Intervenuto ai microfoni di Kicker, il direttore sportivo del club di Francoforte, Marku Krosche, ha chiuso alla possibilità di vedere Gosens con la maglia dell’Eintracht: “Non è una operazione fattibile per noi”.

Foto: Instagram Gosens