L’Eintracht saluta Jovic: “Macchina da gol! Auguri per ogni successo da conquistare con il Real Madrid”

Il passaggio di Luka Jovic dall’Eintracht Francoforte al Real Madrid è ormai ufficiale. Il club tedesco ha però voluto salutare il suo ex giocatore con un breve messaggio sul proprio profilo Twitter: “Grazie per il tuo impegno, macchina da gol! Buona fortuna e auguri per ogni successo da conquistare con la maglia del Real Madrid!”.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht