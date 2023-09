L’Eintracht non cede: Kolo Muani verso la permanenza

Il futuro di Kolo Muani potrebbe continuare a essere in Bundesliga. Secondo quanto appreso riportato da Sportitalia, l’Eintracht Francoforte, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà ferma sulla posizione di non voler cedere il centravanti francese al Paris Saint-Germain, nonostante la chiara volontà di Kolo Muani di lasciare Francoforte per raggiungere Parigi. Sempre più complicato, al momento, il suo trasferimento al Paris Saint-Germain.

Foto: Instagram Francia