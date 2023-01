L’Eintracht Francoforte avverte: “Evitate di girare per Napoli come nostri tifosi”

L’Eintracht Francoforte emula il Liverpool e, in un comunicato ufficiale, dà indicazioni ai propri tifosi in vista della trasferta di Champions League a Napoli, in programma il 15 marzo. Le due compagini si affronteranno agli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Le parole del club tedesco: “A causa della situazione di sicurezza locale e delle segnalazioni delle precedenti avversarie internazionali dell’SSC Napoli, non è inoltre consigliabile prenotare un hotel in città da soli o essere a Napoli nei giorni che precedono la partita come tifoso dell’Eintracht, soprattutto in veste di tifoso con capi di abbigliamento del nostro club”.

Pronta la risposta di Diego Venanzoni, consigliere regionale della Campania: “Ci sentiamo di rispondere alle tristi parole del comunicato, semplicemente invitando tutti i tifosi dell’Eintracht Francoforte a vivere serenamente questo momento di grande calcio e a godere dell’accoglienza che la nostra città sta riservando a milioni di turisti che ogni giorno la visitano. Li esortiamo anche ad indossare i colori della loro squadra, senza timore, in una città che, come canta Pino Daniele è già di mille colori”.

Foto: Twitter ufficiale Eintracht Francoforte