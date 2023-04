L’Eintracht avvisa il Bayern Monaco, fissato il prezzo di Kolo Muani

Il Bayern Monaco osserva da vicino Randal Kolo Muani, l’attaccante francese dell’Eintracht può essere il rinforzo in attacco per i bavaresi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Bild in Germania, il club di Francoforte vuole 100 milioni di euro o poco meno per separarsi dal ventiquattrenne. La fonte afferma che il Bayern Monaco è pronto ad affondare il colpo se dovesse arrivare il placet di Thomas Tuchel. Il classe ’98 sta disputando un’ottima stagione: diciannove reti e quattordici assist in trentanove presenze, numeri che lo rendono appetibile per i top club europei.

Foto: Instagram Francia