Leicester, tris al West Bromwich: doppietta del solito Vardy, in gol anche l’ex Atalanta Castagne

Buona la prima per il Leicester, vittorioso in esterna sul campo del West Bromwich. A decidere la gara i gol, tutti nel secondo tempo, di Castagne e del solito bomber Vardy, alla doppietta personale: l’ex Atalanta porta in vantaggio le volpi al 57′ con un imperioso stacco di testa, mentre Vardy chiude definitivamente i giochi al 73′ e all’83’ con due penalty.

Foto: Twitter Leicester