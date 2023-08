Leicester in pressing su Casadei. Gli aggiornamenti

Il Leicester, alla fine della scorsa stagione, è retrocesso in Championship, ma vuole subito tornare in Premier. Tra i giocatori che le Foxes avrebbero messo nel mirino per rinforzare la rosa ci sarebbe Cesare Casadei. Il Leicester vorrebbe prenderlo in prestito dal Chelsea per questa stagione. Anche l’allenatore Enzo Maresca starebbe cercando di convincere il giovane italiano a lasciare momentaneamente i Blues e giocarsi le sue carte con la squadra campione d’Inghilterra nel 2016.

Foto: Twitter Chelsea