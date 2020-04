Jens Lehmann, ex portiere dell’Arsenal e della Nazionale tedesca, ha parlato proponendo di far riprendere la Bundesliga a porte aperte ai microfoni di Sport1: “Perché, in uno stadio come l’Allianz Arena, dove la capienza è di 70.000 spettatori, non possono entrare 20.000 persone? Una distanza di dieci metri sarebbe sufficiente per evitare il contagio, i tifosi non avrebbero contatti tra loro”.