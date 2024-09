Lehmann arrestato in Germania per guida in stato di ebrezza durante l’Oktoberfest

Jens Lehmann, ex portiere di Arsenal e Milan, è stato arrestato per sospetta guida in stato di ebrezza dopo aver partecipato all’Oktoberfest. L’ex portiere dei Gunners “Invincibili” è stato fermato dalla polizia a Monaco di Baviera. Secondo quanto riportato dalla Bild, Lehmann barcollava e aveva un forte odore di alcol: non riuscendo a soffiare nell’etilometro, è stato portato in stazione di polizia per ulteriori accertamenti, dove la sua patente è stata confiscata. Prima del fatto era stato fotografato mentre festeggiava con una birra in mano.

Foto: The Sun