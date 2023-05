Legrottaglie su Retegui: “Non mi convince, l’Italia ha bisogno di giocatori più bravi di lui”

L’ex difensore, Nicola Legrottaglie ha risposto alle domande di alcuni giornalisti su Mateo Retegui: “Stiamo acquisendo giocatori in Nazionale con più mentalità e autostima, è un buon auspicio. Il problema dell’Italia non è mai stato la difesa, nell’ultimo periodo è la finalizzazione, di quel giocatore che ad oggi è solo Immobile, spero tanto in Raspadori, e nei giovani che stanno venendo fuori. Retegui? Non mi convince, è stato bravo in quelle due partite ma è uno dei tanti non è quello che può farci fare il salto di qualità, l’Italia ha bisogno di giocatori più bravi di lui”.

Foto: legrottaglie twit pescara