Legrottaglie: “Stiamo trattando Alario. Ci abbiamo provato per Pereyra, ma vuole le coppe”. E su Coda…

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il direttore tecnico blucerchiato, Nicola Legrottaglie, ha così parlato del mercato in casa Sampdoria in queste ultime ore di calciomercato, partendo da Lucas Alario: “Mancini lo sta trattando, vediamo se arriviamo alla fine. L’obiettivo è quello di chiudere per una punta”.

Poi ha proseguito parlando di Roberto Pereyra: “Pereyra non è andata a buon fine. È un calciatore importante, è stata una scelta sua. Vuole giocare in un club che gli permette di far le coppe, noi abbiamo provato ma non è andata a buon fine. Potrebbe crearsi nuove occasioni, proveremo a coglierle”.

Infine su Coda: “Ci eravamo. Quando giochi, puoi vincere e puoi perdere. È andato alla Cremonese, era una spesa importante. Era una questione del Genoa, penso che abbiano ricevuto offerte importanti. Era uno dei profili che seguivamo”

Foto: Twitter Sampdoria