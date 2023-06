Legrottaglie: “Pirlo sposa in pieno la nostra identità. Sono felice di iniziare questa avventura con la Sampdoria”

Nicola Legrottaglie è il nuovo head of performance della Sampdoria e nella conferenza odierna si è presentato anche lui. Ecco le sue parole: “Sono felice ed entusiasta di iniziare questa avventura con una progettualità così lungimirante. Il mio ruolo sarà gestire l’area tecnica. Sono felice per fare grandi cose con questo club e con un tecnico in cui noi crediamo tantissimo e abbiamo inseguito per tanto tempo. Avevamo messo altri profili ma Andrea ci ha colpito, è quello che volevamo e vogliamo dimostri quanto è forte. Noi siamo convinti che lo trasmetterà all’ambiente, al pubblico e ai giocatori. Aggiungerei il valore dell’umiltà: riconoscere i punti di forza e i punti deboli. Migliorare questi ultimi e puntare sui nostri punti di forza. L’umiltà è alla base di questo progetto ma siamo convinti di fare bene quello che ci siamo prefissati e fare quello che il club ci ha chiesto. Noi vogliamo dire che daremo il massimo. Se qualcuno vincerà è perché sarà stato migliore di noi ma noi vogliamo dare il massimo”.

Su Pirlo: “La scelta di Pirlo nasce dall’identità del club. Andrea sposa in pieno la nostra identità per cercare un calcio che convinca la gente ad amarlo”.

Foto: legrottaglie-twitter-cagliari