Legrottaglie: “Chiellini poteva evitare certe dichiarazioni, ma Melo infastidiva anche me”

Continua ad aumentare la polemica attorno alle parole di Giorgio Chiellini. Infatti, oggi, le ha commentate anche Nicola Legrottaglie, compagno di squadra del capitano della Juventus fra il 2006 e il 2011 e attuale tecnico del Pescara: “Era immaginabile tutto questo clamore. – ha dichiarato a CalcioToday –Dall’altra parte è normale la reazione dei due viste le offese ricevute. Al posto di Giorgio avrei parlato più in generale dei comportanti sbagliati di alcuni giocatori negli spogliatoi, senza andare sul personale. Chiellini ha sottolineato alcuni comportamenti che davano fastidio, non solo a lui. Magari poteva evitare di offendere. Melo, ma lo stesso Balotelli, sanno dove sbagliato, non mettendo il gruppo davanti. Comunque nella vita raccogli ciò che semini, anche a me spesso il brasiliano dava fastidio. Giorgio si è espresso nella sua biografia, quindi in modo spontaneo. Odio per l’Inter? Anche in questo caso poteva evitare di utilizzare il termine odio. Magari poteva dirlo in un’altra maniera e sarebbe passato un messaggio meno forte. Io rispetto quello che ha detto Giorgio, ma anche lui deve prendersi la responsabilità di quello che dice.”

