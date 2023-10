Legrottaglie: “Assurdo analizzare una sconfitta per 3-1. C’era un rigore clamoroso e non andare al VAR è una mancanza di rispetto”

Nicola Legrottaglie, ds della Sampdoria, ha parlato a Sky dopo la netta sconfitta per 3-1 contro il Sudtirol.

Queste le sue parole: “Sembra assurdo analizzare una sconfitta quando la squadra ha tenuto bene il campo fino a 13′ dalla fine. Analizzare un 3-1 così è strano. Siamo amareggiati e dispiaciuti perché la Samp aveva fatto quello che doveva fare. Detto questo trovo una mancanza di rispetto nei nostri confronti il non andare a valutare gli episodi come quello del rigore da parte dell’arbitro. E prima c’è anche un fallo di mano non visto. Oggi siamo penalizzati perché non portiamo a casa tre punti che per noi sarebbero stati fondamentali”.

Foto: twitter Sampdoria