Legowski: “Voglio aiutare la squadra a centrare la salvezza, farò il massimo”

Mateusz Legowski, nuovo acquisto della Salernitana, ha rilasciato la sua prima intervista ai microfoni del sito ufficiale del club: “Sono molto felice di essere qui e di aver firmato per questo club. La squadra e la città sono molte belle. Ho già conosciuto i miei compagni nello spogliatoio, sono stati tutti molto gentili e disponibili ad aiutarmi. Spero di aiutare la squadra il prima possibile, cercherò di fare del mio meglio e cercherò di aiutare la squadra a esprimere un bel gioco e centrale la salvezza. La Serie A è un campionato difficile, uno dei cinque campionati più importanti in Europa, perciò sono davvero molto felice di essere qui in Italia. Voglio aiutare la squadra a diventare sempre più forte cercando di realizzare tanti gol e assist. Qui ho la possibilità di compiere un ulteriore salto di qualità e spero in questo modo di arrivare alla convocazione della prima squadra della Nazionale Polacca. Farò il massimo”.

Foto: Twitter Salernitana