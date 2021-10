Legno di Calhanoglu, tap-in di Dzeko: Inter in vantaggio sulla Juve all’intervallo

L’Inter è in vantaggio al 45′ a San Siro contro la Juventus. I nerazzurri hanno chiuso sull’1-0, grazie ad un gol di Dzeko al 17′. Un gol fortunoso, con un incrocio di Calhanoglu sulla cui respinta la palla è terminata sui piedi di Dzeko che ha insaccato il gol del vantaggio.

Juve che in quel momento era momentaneamente in 10, con Bernardeschi fuori, per infortunio alla spalla, e con Bentancur che stava aspettando di entrare al suo posto.

Primo tempo che l’Inter ha avuto maggiore possesso del campo, creando non tantissime palle gol, ma gestendo meglio la gara rispetto alla Juve.

Foto: Twitter Inter