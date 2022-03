L’Egitto sporge denuncia contro il Senegal: “Pullman attaccato prima della partita e razzismo sugli spalti”

La Federcalcio dell’Egitto ha sporto denuncia per quanto avvenuto prima della partita disputata ieri contro il Senegal, in cui il pullman della squadra è stato attaccato con il lancio di oggetti e sugli spalti sono stati esposti striscioni razzisti verso i calciatori. Il tutto è stato documentato attraverso alcune immagini pubblicate su Instagram.

Questo il messaggio: “La Federcalcio egiziana ha presentato una denuncia ufficiale contro la sua controparte senegalese all’osservatore della partita e funzionario della sicurezza, la Confederation of African Football “CAF” e la International Football Association “FIFA”, per l’attacco al pullman prima dell’inizio della partita delle due squadre, che valeva per il ritorno del turno di qualificazione ai Mondiali.

La squadra egiziana è stata oggetto di razzismo dopo che sulle tribune dello stadio sono comparsi striscioni offensivi per i giocatori, in particolare Mohamed Salah, il leader della squadra, documentati con immagini e video allegati alla denuncia”.

Foto: Twitter CAF